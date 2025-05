Strage di Viareggio confermata la condanna a 5 anni per l' ex ad Mauro Moretti

La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, in relazione alla tragica strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Questo disastro ferroviario, che ha causato la morte di 32 persone e ferito oltre un centinaio di cittadini, segna un capitolo doloroso nella storia recente del nostro Paese.

