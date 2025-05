Strage di Viareggio confermata la condanna a 5 anni per l' ex ad delle Ferrovie Moretti

Il processo d'appello ter sulla strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009 e costata la vita a 32 persone, ha confermato la condanna a cinque anni per l'ex amministratore delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti. In totale, sono stati emessi verdetti di colpevolezza per 13 individui coinvolti, portando alla luce nuove responsabilitĂ in una tragedia che ha segnato profondamente la comunitĂ .

Emesso il verdetto del processo d'appello ter per la strage alla stazione del 29 giugno 2009 dove morirono 32 persone. In totale sono state condannate 13 persone... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad delle Ferrovie Moretti

Ne parlano su altre fonti

Comiso, l’aeroporto è deserto: in un giorno nessun decollo; Le idee dei Radical Flows e lo stop dei 142 critici: la guerra tra architetti per disegnare la cittĂ ; Cosa fare a Milano oggi 18 maggio: la “Pet Flower Parade” e l’appuntamento vintage con East Market; Garlasco, trovati nel canale una mazzetta, un’ascia e un attizzatoio. E spunta uno scritto di Sempio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Moretti - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i gi ... 🔗Scrive ansa.it

Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per Mauro Moretti: il profilo dell'ex ad di Fs e Rfi - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad ... 🔗Come scrive msn.com

Strage di Viareggio, confermata la condanna a 5 anni per l'ex manager di Fs e Rfi Moretti - Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i gi ... 🔗Lo riporta msn.com