Strage di Viareggio | confermata condanna a 5 anni per Mauro Moretti in appello

La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 5 anni di prigione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, nel processo sulla tragica strage avvenuta a Viareggio il 29 giugno 2009, che causò la morte di 32 persone. La sentenza riguarda uno dei 12 imputati coinvolti nel caso, dopo il rinvio della Cassazione.

Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone, confermata la condanna a 5 anni per l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i giudici di secondo grado di Firenze, dopo il rinvio della Cassazione, erano chiamati a quantificare le condanne limitatamente all'entità della riduzione di pena inflitta per le circostanze attenuanti generiche. Moretti era presente in aula e ha poi lasciato in silenzio il palazzo di giustizia. Confermate anche agli altri 11 imputati le pene inflitte nel precedente processo d'appello...

