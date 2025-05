Strage di Viareggio appello ter conferma tutte le condanne

Il processo di appello ter sulla strage di Viareggio, avvenuta nel 2009 e costata la vita a 32 persone, ha confermato tutte le condanne precedentemente emesse. In particolare, è stata mantenuta la pena di 5 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, Marco Torino, rispondendo così alle indicazioni della Corte di Cassazione.

FIRENZE – Condanne confermate per la strage di Viareggio, 32 morti nella notte del 29 giugno del 2009. Si trattava del processo di appello ter per la rideterminazione delle pene come richiesto dall’ultima sentenza della Corte di Cassazione. Confermata la condanna a 5 anni per l’ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i giudici di secondo grado di Firenze, dopo il rinvio della Cassazione, erano chiamati a quantificare le condanne limitatamente all’entità della riduzione di pena inflitta per le circostanze attenuanti generiche. Moretti era presente in aula e ha poi lasciato in silenzio il palazzo di giustizia... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

