Strage di Viareggio 5 anni a Moretti

Il processo d'appello ter per la tragica strage di Viareggio del 29 giugno 2009, che causò la morte di 32 persone, ha confermato la condanna a 5 anni per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana. Le pene per gli altri 11 imputati sono state anch'esse confermate, segnando un importante capitolo nella ricerca di giustizia per le vittime.

17.08 Al processo d'appello ter per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giuno 2009 che costò la vita a 32 persone è stata confermata la condanna a 5 anni per l'ex Ad di Fs e Rfi Mauro Moretti. Anche per gli altri 11 imputati al processo a Firenze sono state confermate le pene che erano state inflitte nel precedente processo d'appello e poi annullate dalla Cassazione. I familiari delle vittime: "E' la sentenza che ci aspettavamo. Mai cercato vendetta". Moretti era presente in aula. I suoi legali: "Delusi, faremo ricorso"... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

