Strage di via dei Georgofili la sindaca di Firenze | Ancora oggi c’è da fare luce mancano risposte – Video

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ribadisce la necessità di chiarire i dettagli della strage di via dei Georgofili, sottolineando che, nonostante le sentenze già emesse, persistono interrogativi irrisolti per i cittadini e le famiglie delle vittime. Nel corso di un recente incontro, Funaro ha evidenziato l'importanza di garantire trasparenza e risposte a chi cerca giustizia.

“Le sentenze parlano in un modo inequivocabile, ma ciò non significa, e lo sappiamo bene, che sia tutto chiaro: sentiamo che devono essere date ancora delle risposte a tutti i perché dei cittadini, dei familiari, delle istituzioni”. Lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, in occasione della cerimonia di commemorazione di stanotte della strage mafiosa di via dei Georgofili del 1993. “Ricordo personalmente come cittadina e come ragazza quella notte in cui tutta la città si svegliò”, ha detto Funaro, che all’epoca aveva compiuto da poco 17 anni. “Abitavo proprio qua dietro in piazza Santa Croce – ha ricordato – e il boato di quella notte si sentì dentro le nostre case”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di via dei Georgofili, la sindaca di Firenze: “Ancora oggi c’è da fare luce, mancano risposte” – Video

Aggiornamenti pubblicati da altri media

26 maggio, la strage dei Georgofili: 32 anni dopo Firenze non dimentica. Tutte le iniziative; 32° Anniversario della Strage di Via dei Georgofili di Firenze; Strage di via dei Georgofili, 32 anni dopo a Firenze cortei e dibattiti con Tescaroli e Borsellino; Firenze ricorda la strage dei Georgofili. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La strage di via dei Georgofili a Firenze, 32 anni dopo - Sono trascorsi 32 anni dalla strage di via dei Georgofili, a Firenze. Poco più di un anno dopo la strage di Capaci, quasi a volerne celebrare la ricorrenza, nella notte tra il 26 e il 27 maggio del ‘9 ... 🔗Segnala rainews.it

26 maggio, la strage dei Georgofili: 32 anni dopo Firenze non dimentica. Tutte le iniziative - Stanotte il corteo silenzioso per le vittime con la cerimonia nel luogo in cui scoppiò la bomba di mafia. Gli altri appuntamenti per l’anniversario ... 🔗Si legge su msn.com

?? Strage dei Gerogofili. La nostra diretta con i familiari - Controradio in esterna - Georgofili, 32 anni fa. Quella notte, come se fosse successo ieri. L'anniversario della strage a Firenze. 🔗Segnala controradio.it

Strage dei Georgofili 1993-2020. Il ricordo, 27 anni dopo