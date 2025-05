Strage di via dei Georgofili il messaggio del pm Di Matteo | C’è volontà politica di archiviare pagine ancora oscure

Il PM Nino Di Matteo ha lanciato un allarme sulla volontà politica di dimenticare pagine oscure della storia recente italiana, in particolare in merito alla strage di via dei Georgofili. Durante un evento commemorativo, ha sottolineato l'importanza della memoria per costruire un futuro consapevole, esprimendo preoccupazione per un paese che sembra voler archiviare eventi drammatici e significativi.

“Viviamo in un paese che sta perdendo la memoria, che vuole archiviare per sempre pagine ancora oscure della sua storia recente. E un paese di questo tipo è un paese senza futuro”. Lo ha detto Nino Di Matteo, pm della Direzione nazionale antimafia, in un messaggio inviato all’evento Via dei Georgofili 32 anni dopo la strage. Aspettando ancora verità e giustizia, organizzato a Firenze dall’associazione dei familiari delle Vittime della Strage di Via dei Georgofili, in collaborazione con il Movimento delle Agende Rosse e il quotidiano online Antimafiaduemila.it, che ha pubblicato il video dell’intervento... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Commemorazione strage di via dei Georgofili 2025; Strage di via dei Georgofili, Giani e Ciuoffo: “La Toscana non dimentica: argine alle mafie”; 26 maggio, la strage dei Georgofili: 32 anni dopo Firenze non dimentica. Tutte le iniziative; Strage di via dei Georgofili, 32 anni dopo a Firenze cortei e dibattiti con Tescaroli e Borsellino. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Strage dei Georgofili, donata un'opera del maestro Patti alla Regione. - Si chiama ‘Strage dei Georgofili’ l'opera del maestro Stefano Patti donata alla Regione. 🔗Segnala 055firenze.it

Georgofili 32 anni dopo, il ricordo nella notte: “Non c’è memoria senza verità” - L’associazione delle vittime della strage chiede ancora giustizia. Oggi in Palazzo Strozzi Sacrati istituzioni e studenti riuniti per la commemorazione ... 🔗Si legge su msn.com

La strage di via dei Georgofili a Firenze, 32 anni dopo - Sono trascorsi 32 anni dalla strage di via dei Georgofili, a Firenze. Poco più di un anno dopo la strage di Capaci, quasi a volerne celebrare la ricorrenza, nella notte tra il 26 e il 27 maggio del ‘9 ... 🔗Scrive rainews.it

Strage dei Georgofili 1993-2020. Il ricordo, 27 anni dopo