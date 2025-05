Strage dei Georgofili sindaca Funaro | Firenze non dimentica Continuiamo a chiedere verità

Firenze si stringe nel dolore per ricordare le vittime della strage di via dei Georgofili, avvenuta il 27 maggio 1993. L'attentato mafioso ha strappato la vita a cinque innocenti, tra cui due bambine. La sindaca Funaro ribadisce l'impegno della città nella ricerca della verità e nella memoria di chi ha perso la vita in quel tragico evento, affinché simili atrocità non vengano mai dimenticate.

FIRENZE – Firenze ricorda le cinque vittime della strage di via dei Georgofili. La notte del 27 maggio 1993 poco dopo l’una un attentato mafioso provocò la morte di Angela Fiume e Fabrizio Nencioni, delle loro figlie, Nadia, 9 anni, e Caterina, nemmeno due mesi di vita, e dello studente di architettura Dario Capolicchio, ferendo decine di persone. Lo scoppio dell’ordigno causò la distruzione della Torre dei Pulci e gravi danni subirono anche gli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano al Ponte e tutti gli edifici intorno al luogo dove esplose l’ordigno. Sara Funaro, sindaca di Firenze, con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, alle ore 1... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Strage dei Georgofili, sindaca Funaro: “Firenze non dimentica. Continuiamo a chiedere verità”

