Firenze commemora il trentaduesimo anniversario della strage di via dei Georgofili, un evento che ha segnato profondamente la città e l'intero Paese. Il ricordo delle vittime rimane vivo, alimentato da iniziative come la ‘Passeggiata dei Georgofili’, che simboleggia un gesto collettivo di resistenza e memoria. La città si unisce ancora una volta per onorare chi ha perso la vita in quella tragica notte.

Firenze, 27 maggio 2025 – Passano gli anni – sono trentadue – ma il ricordo della strage di via dei Georgofili resta una ferita aperta nel cuore di Firenze e dell’Italia. La città ha ricordato come sempre la ricorrenza. A partire dalla ‘Passeggiata dei Georgofili’, scelta come ‘gesto collettivo di memoria attiva’, una passeggiata di 4 chilometri iniziata all’Isolotto in cui “ogni passo è un modo per dire no alla violenza e ribadire l'importanza della memoria come forma di impegno civile”. In serata l’Arengario di Palazzo Vecchio ha ospitato lo spettacolo “Al posto sbagliato – Storie di bambini vittime di mafia” e il concerto “Una goccia – Cantata civile per il futuro prossimo” di e con Letizia Fuochi... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strage dei Georgofili, Firenze non dimentica. L’omaggio alle vittime

