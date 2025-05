Stradella cade dalla bici e sbatte la testa contro muro | 14enne in gravissime condizioni

Un tragico incidente ha colpito Stradella, dove un ragazzo di 14 anni, di origini romene, è ricoverato in Rianimazione al San Matteo di Pavia in gravi condizioni. Il giovane è caduto dalla bicicletta e ha sbattuto la testa contro un muro. La prognosi è riservata e la situazione è critica. L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 26 maggio 2025.

Stradella (Pavia), 27 maggio 2025 - Si trova ricoverato nella Rianimazione del San Matteo di Pavia in gravissime condizioni, con prognosi riservata, in pericolo di vita. Ha solo 14 anni, di origini romene ma residente a Stradella, dove è caduto dalla sua bicicletta nella serata di ieri, lunedì 26 maggio, in via Montebello. I soccorsi sanitari di Areu sono intervenuti poco prima delle 20.30 con l'ambulanza e l'auto medica in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'accaduto: dalla prima ricostruzione, si è trattato di una caduta autonoma, senza altri mezzi coinvolti... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stradella, cade dalla bici e sbatte la testa contro muro: 14enne in gravissime condizioni

Se ne parla anche su altri siti

Stradella, cade dalla bici e sbatte la testa contro muro: 14enne in gravissime condizioni - Ricoverato in Rianimazione al San Matteo di Pavia per emorragia cerebrale causata da trauma cranico. Intervento dei carabinieri in via Montebello per quella che è stata una caduta automoma ... 🔗Scrive ilgiorno.it

Cade dalla bici e sbatte violentemente la testa: interviene l'ambulanza - Erano circa le 16. Un uomo, le cui generalità non sono ancora note, stava percorrendo la via in sella alla sua bici quando, per cause da definire, ha perso il controllo del mezzo cadendo in terra. Non ... 🔗Segnala primalamartesana.it

Cade dalla bici e sbatte la testa: grave un 72enne - Ha riportato un trauma cranico ed è stato condotto d’urgenza in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Cisanello di Pisa Grave incidente intorno alle 11,30 di oggi (9 maggio) in via della Cella a ... 🔗Lo riporta luccaindiretta.it

Alessandro mi ha investito mentre andava in bicicletta e…