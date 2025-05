Strade vicinali ad uso pubblico programmati i lavori di manutenzione straordinaria su due vie collinari

L'amministrazione comunale ha avviato un importante piano di manutenzione straordinaria per le strade vicinali ad uso pubblico, concentrandosi su due vie collinari. L'obiettivo è migliorare la sicurezza della viabilità , garantendo così un accesso più sicuro per tutti gli utenti. Questi interventi si inseriscono in una strategia più ampia che mira a potenziare l'intera rete viaria comunale, sia urbana che extraurbana.

Rafforzare la manutenzione stradale per una viabilità più sicura. Con questo obiettivo, l'amministrazione comunale prosegue nell'attuazione di un ampio piano di interventi che interessa la rete viaria urbana, extraurbana e le strade vicinali ad uso pubblico. Nell'ambito di tale programma, sono...

