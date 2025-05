Strade provinciali | stanziati 1 4 milioni di euro

Le strade provinciali della Provincia di Parma beneficeranno di un'importante iniezione di fondi, con 1,4 milioni di euro stanziati per miglioramenti infrastrutturali. Questa decisione è stata presa durante l'ultimo Consiglio provinciale, che ha approvato variazioni al programma triennale dei lavori pubblici per il 2025-2027, affrontando le sfide legate alla manutenzione e sicurezza delle viabilità locali.

Le strade provinciali potranno contare, nell'immediato, su nuove risorse per 1,4 milioni di euro. È emerso nel corso dell'ultimo Consiglio della Provincia di Parma che ha approvato le variazioni all'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027.

