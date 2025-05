Strade provinciali killer nel Foggiano dal Governo 6 milioni in meno | Siamo tutti in pericolo

In Puglia, le strade provinciali, vitali per la mobilità, si rivelano potenziali trappole mortali, specialmente nel Foggiano. Con un taglio di 6 milioni di euro da parte del governo, la sicurezza stradale è a rischio. I 8.237 km di strade provinciali, gestite dalle Province e dall'Area Metropolitana di Bari, necessitano di urgente attenzione per evitare tragedie e garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

In Puglia, dall’estremo più a nord del Foggiano alla punta più a Sud del Salento, si estende complessivamente per 8.237 km la rete delle strade provinciali gestita dalle Province e dall’Area Metropolitana di Bari. La rete più estesa, e quindi anche la più onerosa da manutenere, è quella della... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Strade provinciali killer nel Foggiano, dal Governo 6 milioni in meno: "Siamo tutti in pericolo"

