Strade Morfino M5S | Da governo scippo di fondi continuo alla Sicilia presentata un' interpellanza

L'interpellanza presentata dai parlamentari del Movimento 5 Stelle denuncia il continuo scippo di fondi governativi alla Sicilia. Il definanziamento di 14 Programmi nazionali, incluso quello per la manutenzione delle infrastrutture viarie, rappresenta una decisione dannosa per le comunità locali, minacciando la sicurezza e la qualità delle strade siciliane. La questione solleva preoccupazioni sulle conseguenze dirette per i cittadini e il territorio.

Roma, 27 mag – “Il definanziamento dei 14 Programmi nazionali, tra cui quello straordinario di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, è una mossa scellerata che impatterà molto negativamente sui territori, tra cui quello siciliano che complessivamente ne uscirà ... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Strade, Morfino (M5S): "Da governo scippo di fondi continuo alla Sicilia, presentata un'interpellanza"

