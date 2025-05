Straborgo 2025 | La festa del rione dal 30 maggio al 2 giugno | divieti di sosta e di transito come cambia la viabilità

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, il rione si prepara a vivere Straborgo, una festa che promette quattro giorni di eventi vibranti in piazza Mazzini e Porta a Mare. Con concerti di artisti come i Modena City Ramblers e Gaia, l'evento richiederà anche modifiche alla viabilità, tra divieti di sosta e di transito. Scopri come questi cambiamenti influenzeranno la città durante la festa.

Dal 30 maggio al 2 giugno si svolgerà l'edizione 2025 di Straborgo. Quattro giorni di eventi, concentrati principalmente nella zona di piazza Mazzini e Porta a Mare che animeranno l'intero rione. Tanti gli ospiti attesi tra cui i Modena City Ramblers, Gaia e I Patagarri senza dimenticare la...

