Arezzo, 27 maggio 2025 – Storie e miti del pollo”: l’Accademia presenta la mostra-evento tra cultura, tradizione e creatività degli studenti del Varchi Una mattinata speciale dedicata alla cultura e alla simbologia avicola. L’Accademia del Pollo ha organizzato il convegno e la mostra “Storie e Miti del pollo” che si terranno sabato 31 maggio, dalle ore 10.00, in Palazzo del Podestà, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Montevarchi e la partecipazione attiva degli studenti dell’ISIS “Benedetto Varchi”. Punto di riferimento organizzativo è la Presidente dell’Accademia Laura Peri, nota imprenditrice che da 20 anni si dedica a questa attività in campagna, la cui produzione di qualità è entrata ormai nei menu dei più blasonati ristoranti d’Italia e nei piatti degli chef più importanti... 🔗 Leggi su Lanazione.it