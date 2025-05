Storie di migranti e speranza presentato il libro Centosessanta Miglia di Caterina Laita

Il libro "Centosessanta miglia" di Caterina Laita racconta storie di migranti, evidenziando viaggi, difficoltà e speranza. Presentato nella sala Don Peppe Diana del Consiglio Regionale della Campania, l'evento ha offerto un'importante occasione di riflessione su un tema attuale. Tra le storie narrate, spicca quella di Fatou Diako, che rappresenta le sfide e la resilienza di chi cerca una nuova vita.

