Sto vivendo il mio Italian dream | dopo 30 anni dagli 883 Mauro Repetto torna con un tormentone estivo

Dopo tre decenni dal suo successo con gli 883, Mauro Repetto torna sulla scena musicale con "DJ Sole", un brano che ambisce a diventare il tormentone dell'estate 2025. Con la nostalgia per il passato e la voglia di rinnovarsi, Repetto si prepara a riconquistare il pubblico, riportando alla ribalta il suo talento e la sua energia. Scopriamo insieme il suo nuovo "Italian Dream".

Trent'anni dopo "Nord Sud Ovest Est", Mauro Repetto si prepara a conquistare nuovamente le classifiche con "DJ Sole", il singolo che vorrebbe diventare la colonna sonora dell'estate 2025. Il cofondatore degli 883, che insieme a Max Pezzali ha firmato alcuni dei brani più iconici degli anni Novanta, torna sulla scena musicale con l'energia che da sempre lo contraddistingue. Il brano, pubblicato da Nar International e distribuito da AdaWarner Music Italy, sarà disponibile in radio e in digitale dal 30 maggio. "DJ Sole" rappresenta il punto di convergenza tra le diverse anime musicali di Repetto: "Ho voluto scrivere un pezzo che trasmettesse sia la voglia di dance che l'energia del rock, un po' a metà tra Donna Summer e i Kiss ", spiega l'artista, descrivendo la filosofia dietro questa nuova produzione firmata artisticamente da Matteo Bonsanto...

