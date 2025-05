Stipendio docenti e ATA 2025 benefici fiscali in arrivo a giugno Si può rinunciare anche dopo il 25 maggio

Nel 2025, i docenti e il personale ATA riceveranno significativi benefici fiscali, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, con effetti sulla mensilità di giugno. Questo articolo esplora i dettagli delle nuove misure e la possibilità di rinunciare a tali benefici anche dopo la scadenza del 25 maggio, offrendo una panoramica utile per gli interessati nel settore educativo.

