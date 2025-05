Stipendi infermieri ecco gli aumenti | 530 euro in più in 8 anni grazie ai rinnovi dei contratti Retribuzioni su del 21%

Negli ultimi otto anni, gli infermieri hanno visto un significativo incremento salariale, con un aumento medio di 530 euro grazie ai rinnovi contrattuali. Le retribuzioni sono salite del 21%, traducendosi in oltre 580 euro lordi di aumento mensile. L'Aran ha fornito dati dettagliati sui rinnovi dei Ccnl del comparto Sanità, riguardanti il periodo dal 2019 al 2027, evidenziando il valore di questi accordi per il personale sanitario.

Oltre 580 euro lordi di aumento mensile. Ecco quanto valgono i rinnovi dei Ccnl del comparto Sanità per il periodo compreso tra il 2019 e il 2027. I numeri li ha forniti l'Aran

