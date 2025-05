Sting mi ha sgridato perché mi sono fatto male alla mano usando una motosega mi ha detto ‘sei pazzo’ Lucio Dalla mi disse ‘per avere successo bisogna soffrire' | parla Nek

In un'intervista al Corriere della Sera, Nek riflette sulla sua vita e carriera, tra aneddoti personali e saggi consigli ricevuti da artisti come Sting e Lucio Dalla. Mentre si prepara per il suo tour estivo, l'artista rivela il suo attaccamento alle radici e alla vita semplice di Sassuolo, preferendo l’autenticità del suo paese agli eccessi del successo.

Tra “ trattore e Ferrari ” sa bene cosa scegliere, ed è naturalmentei il primo. Nek si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Quasi “contadino mancato”, inizia il tour a luglio ma nonostante il successo resta a Sassuolo: “Qui ho gli amici, le colline, la piccola realtà di paese che mi protegge e mi coccola. E io ho bisogno di cose normali nella straordinarietà della mia vita”. E dalla chitarra (data dall’ostetrica che fece nascere lui e suo fratello alla mamma) si passa al basso, che ha iniziato a suonare ascoltando i Police. Sting, che con lui ha in comune “la passione per la terra”, lo ha sgridato: “(Perché) mi sono fatto male alla mano usando una motosega... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sting mi ha sgridato perché mi sono fatto male alla mano usando una motosega, mi ha detto ‘sei pazzo’. Lucio Dalla mi disse, ‘per avere successo bisogna soffrire'”: parla Nek

Approfondimenti da altre fonti

Nek: «Mi ferii con una motosega e Sting poi mi fece la predica. Mi piacerebbe essere come Gianni Morandi». 🔗Ne parlano su altre fonti

Sting: "Glastonbury a 80 anni? Perché no!" - Sono la linfa vitale di ciò che faccio." Sting ha poi parlato di come il suo modo di scrivere canzoni si è sviluppato nel corso dei decenni. "Credo fermamente che la musica abbia una narrazione ... 🔗Secondo rockol.it

Giordana Angi: «Sono partita con Sting e tornata con ‘Strade’». I commenti feroci sui social, il lavoro ad Amici, il legame con Tiziano Ferro - Autrice per grandi nomi come Tiziano Ferro e Fiorella Mannoia, ha avviato una carriera internazionale collaborando con Pascal Obispo e Sting ... sempre ad Aprilia, mi sono iscritta a Filosofia ... 🔗Da msn.com

Sting costretto a posticipare concerti e annullare una premiazione per una “malattia” - Con un post sul proprio sito ufficiale, Sting ha annunciato nelle scorse ore di dover annullare due suoi concerti, che si sarebbero dovuti tenere il 24 e il 26 gennaio, per questioni di salute. 🔗Secondo fanpage.it

Baby sai che quando fai così I Love It ????? #anna #concerto #artie5ive