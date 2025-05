Stephen King in Never Flinch | Holly Gibney e Kate McKay contro una vendetta mortale

Nel suo nuovo romanzo "Never Flinch – La lotteria degli innocenti", Stephen King esplora le profondità della vendetta e della giustizia attraverso le protagoniste Holly Gibney e Kate McKay. In un viaggio avvincente tra rabbi e consapevolezza, King affronta temi oscuri e complessi, offrendo ai lettori un'analisi provocatoria delle sfide morali che emergono nel confronto con il dolore e l'ingiustizia.

Il nuovo romanzo di Stephen King si presenta come un viaggio intenso nelle sfumature più oscure della giustizia, dove la rabbia si trasforma in ideologia e il dolore diventa fonte di consapevolezza. Con il titolo Never Flinch – La lotteria degli innocenti, l'autore ci regala un racconto che fonde suspense, analisi psicologica e intrattenimento di .

