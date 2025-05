Stellantis Pro One alla fiera internazionale ISSA PULIRE

Stellantis Pro One è presente alla 27esima edizione della fiera internazionale ISSA PULIRE, in corso dal 27 al 29 maggio presso Fieramilano a Rho, Milano. Questo evento, focalizzato sulla pulizia e sanificazione professionale, offre un'importante opportunità per presentare soluzioni innovative e incontrare professionisti del settore.

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis Pro One partecipa alla 27esima edizione della fiera internazionale ISSA PULIRE, che si tiene dal 27 al 29 maggio presso il quartiere Fieramilano a Rho, Milano. La fiera, dedicata alla pulizia e sanificazione professionale, rappresenta un’importante occasione per presentare le ultime innovazioni nel settore agli oltre 20.000 visitatori attesi da tutta Europa. Stellantis Pro One sarà presente con uno stand situato nel Padiglione 12, dove saranno esposti i veicoli che coprono i tre segmenti principali della gamma: Opel Combo Cargo L1H1 – BlueHdi 130cv S&S: veicolo commerciale compatto offre una combinazione di efficienza e versatilità... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

