Stefania Cappa spunta il VIDEO a poche ore dalla morte di Chiara | e c’è anche il padre

A poche ore dalla tragica morte di Chiara, spunta un’intervista esclusiva del 2007 con Stefania Cappa e il padre, inclusa nel documentario “Delitti: Speciale Garlasco” del 2017. Questo video, tornato alla ribalta, sta suscitando ferventi discussioni sui social, richiamando l’attenzione su dichiarazioni significative e sul contesto dell’omicidio che ha scosso l’opinione pubblica.

Una rara intervista che risale al 2007 e che è stata inserita all'interno del documentario " Delitti: Speciale Garlasco " andato in onda su Sky nel 2017, dieci anni dopo. Tornata ora di stretta attualità, con tanti utenti che hanato e condiviso quelel immagini, perché contiene le dichiarazioni delle gemelle Cappa subito dopo la tragedia della morte di Chiara Poggi. Un caso che potrebbe riaprirsi proprio in questi giorni e che ha attirato nuovamente l'attenzione proprio sulle cugine della vittima. "Questi sono fiori per Chiara" dice sorridendo Stefania nel filmato, davanti ai microfoni della stampa...

