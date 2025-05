Stefania Cappa il video a poche ore dalla morte di Chiara Poggi VIDEO

Un video risalente al 2007 ha riacceso l'interesse sul caso di Chiara Poggi, morta tragicamente. Inserito nel documentario “Delitti: Speciale Garlasco” trasmesso su Sky nel 2017, l'intervista alle gemelle Stefania e Paola Cappa offre nuovi spunti e riflessioni sul delitto, rilanciando discussioni in merito ai misteri che ancora avvolgono l'episodio.

Un video riemerso di recente ha riportato sotto i riflettori il caso di Chiara Poggi. L'intervista, risalente al 2007, è stata inclusa nel documentario " Delitti: Speciale Garlasco ", trasmesso su Sky nel 2017. Questo filmato, contenente le dichiarazioni delle gemelle Stefania e Paola Cappa, è tornato di attualità a causa delle nuove discussioni sul caso della loro cugina Chiara. La pubblicazione del video ha suscitato interesse per un possibile riapertura delle indagini.

L'abbraccio di Alberto Stati e Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, in caserma