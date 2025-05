Stefania Camboni accoltellata in casa spuntano gli appunti con un lungo elenco di debiti

L'omicidio di Stefania Camboni, avvenuto nella sua villa a Fregene tra il 14 e il 15 maggio, solleva interrogativi inquietanti sulla sua vita privata. Emergono appunti che rivelano un lungo elenco di debiti, attirando l'attenzione degli inquirenti. Questo aspetto economico potrebbe fornire nuovi indizi su un possibile movente, mentre le indagini proseguono per scoprire chi si nasconde dietro a questo tragico crimine.

Nella vita di Stefania Camboni, la donna uccisa nella sua villetta di Fregene (Roma) tra il 14 e il 15 maggio scorso, sembra che ci fossero dei problemi economici. Pare avesse dei debiti e su questo elemento si stanno concentrando gli inquirenti, che lavorano per dare un nome e un volto al suo... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Stefania Camboni accoltellata in casa, spuntano gli appunti con un lungo elenco di debiti

Se ne parla anche su altri siti

Stefania Camboni accoltellata in casa: la nuora incastrata dalle macchie di sangue, ma c'è il giallo dell'arma; Omicidio Fregene, Stefania Camboni uccisa con 20 coltellate al cuore e alla gola. Giada Crescenzi sarà interrogata; Vicino Roma l’orrore di un omicidio annunciato: Stefania Camboni accoltellata 15 volte nel sonno. Fermata la nuora; Fregene, fermata la nuora di Stefania Camboni: «L’ha accoltellata nel sonno». Le ricerche su Google: «Come togliere sangue dal materasso». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stefania Camboni accoltellata in casa: la nuora incastrata dalle macchie di sangue, ma c'è il giallo dell'arma - In carcere c'è Giada Crescenzi, compagna del figlio della vittima. Lei si dice innocente, ma per il gip la sua versione è "inverosimile". Il punto sulle indagini ... 🔗Riporta today.it

Stefania Camboni, trovati i taccuini della donna uccisa a coltellate in casa. La pista dell'omicidio legato ai debiti - Si continua a cercare nella villetta di Fregene dove la notte tra il 14 e il 15 maggio è stata uccisa Stefania Camboni. Dopo il sopralluogo di venerdì, ieri (26 maggio) i ... 🔗Scrive ilgazzettino.it

Le ultime notizie sulla morte di Stefania Camboni: trovati i taccuini con i debiti della donna - Si continua a cercare nella villetta di Fregene dove la notte tra il 14 e il 15 maggio è stata uccisa Stefania Camboni. Dopo il sopralluogo di venerdì, ieri i militari ... 🔗ilmattino.it scrive