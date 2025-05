Stazione Marittima i paletti di Rfi | | Ci deve essere una recinzione

L'imminente ripristino della stazione 'Ancona Marittima' riceve il parere favorevole di RFI, che però impone regole specifiche e la creazione di una recinzione lungo i tracciati. Le indicazioni formulate dal dirigente Nicola Aquilanti pongono una nuova luce sul piano regolatore e sollecitano una riflessione sul futuro infrastrutturale della zona, cruciale per lo sviluppo della mobilità marittima ed ferroviaria.

Rfi (Rete ferroviaria italiana) sul Piano regolatore esprime parere favorevole, ma pone delle regole che toccano da vicino il futuro del tanto discusso ripristino della stazione 'Ancona Marittima'. Basta leggere il documento firmato da Nicola Aquilanti, dirigente di Rfi: "Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vige il limite di inedificabilità per una fascia di rispetto di 30 metri dalla più vicina rotaia per cui qualsiasi intervento di ampliamento o realizzazione di nuovi manufatti o opere di urbanizzazione che ricada in tale area dovrà essere subordinato al rilascio di autorizzazione in deroga...