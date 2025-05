Stasera gara 5 la Reyer si gioca l' accesso alle semifinali in casa della Virtus

A vedere l'andamento altalenante¬†della regular season, arrivare a giocarsi gara 5 dei quarti di finale scudetto contro la capolista Virtus fino a qualche giorno fa sarebbe parso illusorio. Eppure, dopo due sconfitte nelle prime due partite, la Reyer ha mantenuto il fattore campo e impattato la... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ¬© Veneziatoday.it - Stasera gara 5, la Reyer si gioca l'accesso alle semifinali in casa della Virtus

