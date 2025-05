Stalla abusiva scoperta a Librino cavallo maltrattato | scattano le sanzioni

Nel quartiere Librino, la polizia ha scoperto una stalla abusiva in condizioni critiche, dove un cavallo era maltrattato e tenuto in spazi inadeguati. Grazie alla segnalazione di cittadini attenti, gli agenti della squadra a cavallo hanno avviato un controllo, portando all'identificazione del titolare e all'imposizione di sanzioni per le violazioni riscontrate.

I poliziotti della squadra a cavallo della questura, su segnalazione di alcuni cittadini, hanno compiuto un controllo in una stalla situata nel quartiere Librino dove è stato trovato un cavallo, tenuto in modalità e spazi non idonei. Rintracciato il titolare, i poliziotti della squadra a cavallo

