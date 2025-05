Stai lontano perdente cosa ha detto Brigitte a Macron dopo la ‘manata’ secondo l’esperto

L'incidente tra Brigitte e Emmanuel Macron ha catturato l'attenzione del pubblico, generando curiosità sulle parole scambiate dalla première dame dopo la famosa "manata". Questa reazione, inizialmente interpretata come una lite, è stata chiarita dal presidente, che ha sottolineato la natura ludica del loro scambio. Scopriamo cosa ha realmente detto Brigitte, secondo un esperto, e il significato dietro questo momento di spontaneità.

(Adnkronos) – Cosa ha detto la premier dame Brigitte quando ha rifilato una robusta manata al presidente francese Emmanuel Macron? Dopo la diffusione di un video diventato virale, lo stesso presidente francese era intervenuto per spiegare che "non era una lite" ma "stavamo semplicemente scherzando, come spesso accade". Ora un esperto di lettura labiale sembra . L'articolo “Stai lontano, perdente”, cosa ha detto Brigitte a Macron dopo la ‘manata’ secondo l’esperto proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “Stai lontano, perdente”, cosa ha detto Brigitte a Macron dopo la ‘manata’ secondo l’esperto

