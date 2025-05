Stadio Imola lavori a ostacoli | la prima gara va deserta parte la procedura bis

L'avvio dei lavori di riqualificazione dello stadio Romeo Galli di Imola si scontra con imprevisti e ritardi. La prima gara per l'assegnazione dei lavori è andata deserta, costringendo la Giunta a dare il via alla procedura bis. La situazione mette in evidenza le complessità legate a questo atteso intervento, fondamentale per l'adeguamento della struttura.

Imola, 27 maggio 2025 – Si sta rivelando piĂą difficile del previsto far partire gli annunciati lavori di riqualificazione dello stadio Romeo Galli. Nei mesi scorsi, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per portare avanti l’atteso intervento (propedeutico al previsto adeguamento della struttura) per la realizzazione di bagni e servizi per il sottotribuna dell’impianto comunale. La procedura negoziata indetta nelle scorse settimane da Area Blu, che ha invitato cinque operatori a presentare nel giro di venti giorni un ’offerta per l’aggiudicarsi l’appalto (189mila euro piĂą Iva), è però andata deserta... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stadio Imola, lavori a ostacoli: la prima gara va deserta, parte la procedura bis

