Stadio dei Marmi | si farà una nuova curva da 2400 spettatori

In un'importante svolta per il calcio locale, il consiglio comunale di Carrara discuterà una variazione di bilancio da 1,5 milioni di euro per modernizzare lo stadio dei Marmi. I lavori prevedono la creazione di una nuova curva da 2400 spettatori, in risposta alle richieste della Lega di Serie B, per garantire un adeguamento della capienza in vista della prossima stagione.

CARRARA – Domani (28 maggio) il consiglio comunale sarà chiamato a votare una variazione di bilancio che servirà a destinare 1,5 milioni di euro per i lavori di adeguamento dello stadio dei Marmi. Come richiesto dalla Lega di serie B l’impianto di piazza Vittorio Veneto il prossimo campionato dovrà raggiungere una capienza di 5500 spettatori. La giunta per questo motivo ha già approvato nelle scorse settimane una variazione d’urgenza per destinare 150mila euro alla progettazione dell’ampliamento richiesto e ora con il provvedimento che sarà sottoposto al voto del consiglio si andranno a stanziare anche le risorse per realizzare le opere... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Stadio dei Marmi: ecco la nuova curva nord, sarà più capiente e vicina al campo