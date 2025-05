St la mobilitazione contro i tagli | Investimenti come in Sicilia L’incubo degli almeno 800 esuberi ad Agrate

La crisi di STMicroelectronics riaccende i riflettori sull'industria dei semiconduttori in Lombardia, con la mobilitazione contro i tagli agli investimenti che minacciano oltre 800 posti di lavoro ad Agrate. Oggi, il Pirellone ospiterà un'importante discussione sulla mozione del PD, incentrata sul futuro del sito agratese e sulla sua rilevanza nel contesto regionale. La situazione si complica, con lavoratori e sindacati in allerta.

Agrate (Monza e Brianza) – Oggi l a crisi St torna in aula al Pirellone. Questa mattina si discute la mozione del Pd sul ruolo di Agrate all’interno del gruppo dei semiconduttori, dopo la conferma degli esuberi “almeno 800”, al tavolo convocato in Regione dall’assessore allo Sviluppo Guido Guidesi “per i necessari correttivi al piano industriale”. Era stato proprio lui a puntare l’indice sul futuro del sito brianzolo, prima a Roma, al Mimit con azienda e sindacati, e poi a Palazzo Lombardia con Adolfo Urso. “Un intervento insufficiente quello del ministro”, secondo Usb che chiede al governo “di fare un passo in avanti”... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - St, la mobilitazione contro i tagli: “Investimenti come in Sicilia”. L’incubo degli “almeno 800” esuberi ad Agrate

