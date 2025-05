Spunta il nome di Britney Spears nel processo contro Sean Diddy Combs | Erano insieme la notte prima della sua esibizione agli MTV Video Music Awards

Nel controverso processo contro Sean "Diddy" Combs, emerge il nome di Britney Spears, che avrebbe trascorso la notte precedente agli MTV Video Music Awards con il celebre produttore. Le accuse di associazione a delinquere e traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale pesano sul rapper, mentre i pubblici ministeri devono ancora provare la sua colpevolezza, secondo esperti legali.

I pubblici ministeri devono ancora dimostrare che Sean “Diddy” Combs sia colpevole di associazione a delinquere e traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Lo sostengono diversi avvocati non coinvolti nel caso che sta scuotendo il mondo dell’intrattenimento americano, come riporta NbcNews. Un processo lungo e intricato – L’artista, finito in manette a settembre 2024 e che secondo TMZ trascorrerebbe le giornate giocando a basket e a giochi da tavolo con i suoi compagni di cella, si dichiara da sempre non colpevole per i cinque capi d’imputazione. Nel frattempo il processo entra nella sua terza settimana e finora circa una dozzina di persone hanno deposto le proprie testimonianze... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spunta il nome di Britney Spears nel processo contro Sean “Diddy” Combs: “Erano insieme la notte prima della sua esibizione agli MTV Video Music Awards”

