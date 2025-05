Spot Pd per il 2×1000 | Noi non ci vendiamo ai miliardari come Musk Solo a quelli come Soros…

Il nuovo spot del PD per il 2x1000 si distingue per un messaggio chiaro: la politica non è in vendita ai grandi miliardari, come Elon Musk, ma cerca sostegno da chi condivide valori comuni, come George Soros. Nonostante la voce monocorde utilizzata, il messaggio centrale è forte: l'invito a partecipare attivamente in un sistema politico che respinge le influenze economiche delle élite.

« La politica è in vendita, noi no ». Così recita lo spot del Pd per il 2×1000, diffuso su Spotify con una voce maschile monocorde e poco incisiva, più adatta per un call center che per un appello civile. «C’è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no», insiste. Poi l’appello: « Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2×1000 al Partito democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutte». Il messaggio moralista è chiaro: loro, i “puri”, non si fanno comprare dai ricchi. Eppure, a ben guardare, i legami con il gotha della finanza globalista ci sono eccome... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spot Pd per il 2×1000: “Noi non ci vendiamo ai miliardari come Musk”. Solo a quelli come Soros…

