Sporting Club Montecatini donne ok Nuova sconfitta casalinga per gli uomini

Lo Sporting Club Montecatini vive una settimana contrastante: le donne conquistano un prezioso pareggio 2-2 a Santa Margherita Ligure, consolidando il secondo posto in classifica di serie B1, mentre gli uomini subiscono una pesante sconfitta casalinga per 2-4 contro il Tennis Club Terranova, rimanendo penultimi nel torneo. Un bilancio che mette in luce la differente traiettoria delle due squadre.

Un altro bel pareggio per lo Sporting Club Montecatini femminile, 2-2 a Santa Margherita Ligure, e secondo posto nella classifica del campionato di serie B1, un altro k.o. per la squadra maschile, 2-4 casalingo con il Tennis Club Terranova, e penultima posizione nella graduatoria della B1 a due giornate dal termine della regular season. Le donne, guidate da Giulia Ferrari, hanno vinto due singolari su tre: Vittoria Benedetti ha avuto ragione, 6-3, 6-4, di Francesca Miglio, mentre Valentina Melissa Merku ha vinto in rimonta, 5-7, 7-6 (8-6 al tie-break), 6-0, contro Emma Peretti. Gloria Ceschi si è dovuta inchinare, 6-4, 6-1, a Adrienn Nagy, mentre il doppio composto da Ceschi e Benedetti è stato sconfitto, 6-7 (6-8), 6-3, 10-6, da quello formato da Nagy e Aurora Nosei... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sporting Club Montecatini, donne ok. Nuova sconfitta casalinga per gli uomini

