Sportdays si parte Appello ai Comuni | Mancano strutture

Tempo di lettura: 2 minuti Si scaldano i motori per l'edizione numero 24 dello "Sportdays", creatura del Presidente del Coni provinciale, Giuseppe Saviano, dedicata alle attività sportive che ogni anno riunisce ragazzi, bambini e famiglie nel segno dello sport, della socialità e del divertimento all'aperto. L'iniziativa promossa dal Coni si svolgere a Parco Santo Spirito, ad Avellino dal 30 maggio al 20 giugno e gode della terza colta della Medaglia della Presidenza del Senato. Scherma, pallavolo, karate, tiro con l'arco, atletica leggera, badminton, pugilato, basket, danza sono solo alcune delle discipline sportive per una manifestazione che non è solo attività dilettantistica e promozione sportiva, ma anche collaborazione con le istituzioni...