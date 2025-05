sport salute e relazione al centro del secondo incontro de il tempo dello sport alla bicocca

Il secondo incontro del ciclo “Il Tempo dello Sport – In evoluzione, in salute e in malattia” ha dato vita a un vivace dibattito su sport, salute e relazioni, presso l'Università Milano-Bicocca. Promosso dal Consorzio Vero Volley, l'evento ha raccolto esperti e appassionati per esplorare l'importanza di questi temi nel panorama contemporaneo, seguendo il successo del primo incontro.

Un intenso e stimolante dialogo tra sport, salute e relazioni ha animato il secondo incontro del ciclo “Il Tempo dello Sport – In evoluzione, in salute e in malattia”, promosso dal Consorzio Vero Volley e svoltosi questa mattina all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dopo il successo del... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - sport, salute e relazione al centro del secondo incontro de “il tempo dello sport” alla bicocca

Su questo argomento da altre fonti

Parco Foro Italico; Empatia, emozioni e relazioni: lo sport diventa scuola di crescita; A Sydney si parla di salute cardiaca e sport; Sport, cultura, prevenzione: anno ricco di progetti per gli anziani. Il bilancio. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sport, salute e relazione al centro del secondo incontro de “Il Tempo dello Sport” alla Bicocca - Dopo il successo del primo appuntamento, tenutosi lo scorso ottobre, l’iniziativa ha proseguito il suo percorso di riflessione. Marzari: Questo ciclo di convegni rappresenta un esempio concreto della ... 🔗informazione.it scrive

Sport al centro, domenica nel nome di ’Dado’ - Torna domenica 1° giugno ‘Sport al centro’, la manifestazione dedicata alla promozione della cultura dello sport, organizzata dal Comune. 🔗Come scrive msn.com

All’Aquila la XXXIV Sessione AONI: sport, scuola e salute al centro del dibattito - All’Aquila la XXXIV Sessione AONI: sport, scuola e salute al centro del dibattito - Oggi entra nel vivo, all’Auditorium Renzo Piano ... 🔗laquilablog.it scrive