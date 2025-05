Sport in tv oggi martedì 27 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Scopri gli eventi sportivi imperdibili di oggi, martedì 27 maggio, con la nostra guida di OA Sport. Ti offriamo orari e modalità di visione in TV e streaming, con un focus particolare sul Roland Garros, che promette emozioni da non perdere. Resta aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello sport!

Oggi, martedì 27 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul Roland Garros. Lo Slam a Parigi vedrà il termine del ciclo di incontri del primo turno del singolare maschile e femminile, con tanti azzurri al via. Francesco Passaro, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci gli italiani in campo. In primo piano la sedicesima tappa del Giro d’Italia, sarà l’ora della verità con le Alpi a stabilire chi potrà conquistare la Maglia Rosa... 🔗 Leggi su Oasport.it