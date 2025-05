Sport in tv martedì 27 maggio | programma e orari di tutti gli eventi

Scopri il ricco palinsesto sportivo di martedì 27 maggio, con eventi imperdibili in TV. Dalla mattina si svolgerà il Roland Garros, featuring gli italiani Passaro, Cobolli, Arnaldi e Bellucci, mentre la sedicesima tappa del Giro d’Italia promette emozioni. Non perdere le nostre dirette e aggiornamenti per seguire ogni attimo del tuo sport preferito!

Martedì 27 maggio si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina, con il Roland Garros, che vedrà in campo gli italiani Francesco Passaro, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci. Occhi puntati sulla sedicesima tappa del Giro d’Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. MATTINA. 09.00 Tuffi, Europei 2025: preliminari femminili trampolino tre metri – Diretta streaming su eurovisionsport... 🔗 Leggi su Sportface.it

