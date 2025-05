Sport e benessere psicologico | l’università milano-bicocca lancia il crowdfunding per il progetto mindleague

L'Università Milano-Bicocca lancia il crowdfunding per MindLeague, un innovativo progetto mirato a fornire a coach e allenatori gli strumenti necessari per promuovere il benessere psicologico tra i giovani atleti. Con l'obiettivo di integrare la salute mentale nell'ambito sportivo, MindLeague si propone di sensibilizzare e formare figure chiave nel mondo dello sport. Scopri come puoi contribuire a questa importante iniziativa.

Un progetto per fornire ad allenatori e allenatrici di qualsiasi sport strumenti utili per diventare promotori del benessere psicologico dei giovani. Si chiama MindLeague ed è nato per portare il tema della salute mentale nei luoghi dello sport: per sostenerlo è stata avviata una campagna di... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sport e benessere psicologico: l’università milano-bicocca lancia il crowdfunding per il progetto mindleague

Se ne parla anche su altri siti

PRO-BEN, sport gratuito per il benessere di studentesse e studenti dell’Alma Mater; Università di Roma Foro Italico, dove si incontrano sport, scienza e salute; «Meno di un lavoratore su cinque, in Italia, ha un buon livello di benessere psicologico»: il report; Progetto Proben, per la promozione del benessere psico-fisico delle studentesse e degli studenti. 🔗Su questo argomento da altre fonti