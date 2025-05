Spithill | SailGP cambierà il mondo della vela l’Italia può prendersi la scena

Jimmy Spithill, protagonista della nuova avventura SailGP, condivide la sua visione sul potere trasformativo dello sport e sulla resilienza necessaria per affrontare le sfide. L'Italia, pronta a emergere in questo contesto, potrebbe trovare nella vela un'opportunità straordinaria per brillare sulla scena internazionale. Scopri come questa iniziativa potrebbe cambiare il mondo della vela e ispirare nuove generazioni.

(Adnkronos) – La nuova avventura di Jimmy Spithill lucida i principi di una vita. “Nello sport – spiega all'Adnkronos – la certezza è che ci saranno sempre sfide, difficoltà ed errori. Prima o poi, bisognerà rialzarsi e imparare l’arte della resilienza, la capacità di reagire e adattarsi alle situazioni. Per diventare atleti e persone migliori”. . L'articolo Spithill: “SailGP cambierà il mondo della vela, l’Italia può prendersi la scena” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Spithill: “SailGP cambierà il mondo della vela, l’Italia può prendersi la scena”

