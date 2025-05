Spithill | SailGP cambierà il mondo della vela l’Italia può prendersi la scena

Jimmy Spithill, protagonista di SailGP, condivide la sua visione rivoluzionaria per il mondo della vela. Sottolineando l'importanza della resilienza e dell'adattamento alle sfide, Spithill invita l'Italia a emergere sulla scena nautica internazionale, portando una nuova cultura di competizione e innovazione. In quest'articolo, esploreremo come la sua avventura possa trasformare il panorama velico globale.

(Adnkronos) – La nuova avventura di Jimmy Spithill lucida i principi di una vita. “Nello sport – spiega all’Adnkronos – la certezza è che ci saranno sempre sfide, difficoltà ed errori. Prima o poi, bisognerà rialzarsi e imparare l’arte della resilienza, la capacità di reagire e adattarsi alle situazioni. Per diventare atleti e persone migliori”. Skipper da record, con alle spalle una carriera da film, l’australiano è pronto a ricominciare a capo del Red Bull Italy SailGP, la neonata squadra italiana di vela di cui è ceo, fondatore e co-proprietario, che rappresenterà la penisola nel campionato SailGP... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Spithill: “SailGP cambierà il mondo della vela, l’Italia può prendersi la scena”

