Spinazzola l’agente Davide Lippi | Allegri uomo perfetto per questo Napoli troverà solide basi

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha condiviso le sue riflessioni su Radio Kiss Kiss Napoli riguardo al futuro dell'esterno del Napoli e sulle potenzialità di Massimiliano Allegri come allenatore. Lippi descrive Spinazzola come un giocatore di grande talento e sottolinea le solide basi che Allegri potrebbe fornire alla squadra partenopea, creando un interessante dibattito su strategie e prospettive.

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del suo assistito e anche del possibile futuro della panchina azzurra. A seguire un breve estratto di quanto detto. Spinazzola, le parole dell’agente. «Spinazzola ha fatto una grande stagione, è un campione dentro e fuori dal campo. Un uomo con la U maiuscola. Lo hanno voluto Conte e Manna, lui appena ha saputo di questa opportunità era contento e non se l’è fatta scappare. Quando arrivammo all’albergo per la firma mi disse che non aveva mai visto uno spettacolo del genere, si è subito innamorato della città... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it