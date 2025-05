Spider-Man | Brand New Day | Hulk avrà un ruolo chiave nel film?

Nel panorama in continua evoluzione del Marvel Cinematic Universe (MCU), emergono voci entusiastiche su "Spider-Man: Brand New Day". Secondo fonti autorevoli, tra cui Nexus Point News, il potente Hulk potrebbe interpretare un ruolo cruciale in questo atteso film. Scopriamo insieme come l'eroe verde potrebbe influenzare la trama e l'avventura del nostro amato Ragno Uomo.

Nel turbinio di voci che riguardano il futuro del Marvel Cinematic Universe (MCU), spunta una voce riguardante un ipotetico ruolo di Hulk in Spider-Man: Brand New Day, il prossimo film dedicato al celebre eroe. Secondo il sempre ben informato Nexus Point News, infatti, “l’omone verde” della Marvel potrebbe rientrare nell’MCU attraverso Spider-Man: Brand New Day, e non solo come semplice comparsata. Di fatto, la fonte spiega che nei piani di Sony e Marvel (i film di Spider-Man sono come sempre prodotti dalle due società) quello di Bruce BannerHulk sarebbe un ruolo da mentore scientifico per la nuova avventura di Peter Parker... 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Spider-Man: Brand New Day | Hulk avrà un ruolo chiave nel film?

Cosa riportano altre fonti

Spider-Man: Brand New Day, il ruolo di Sadie Sink sarà legato a Tobey Maguire?; Spider-Man: Brand New Day sarà rinviato? Perché sembra molto probabile; Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink rompe il silenzio sul suo ruolo; Spider-Man: Brand New Day potrebbe coinvolgere tre cattivi Marvel. 🔗Cosa riportano altre fonti

Spider-Man: Brand New Day, Mark Ruffalo nel cast? - Secondo diverse fonti, Mark Ruffalo tornerà a interpretare Bruce Banner, alias Hulk, nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Brand ... 🔗Lo riporta ciakmagazine.it

Spider-Man: Brand New Day | Hulk avrà un ruolo chiave nel film? - Hulk in Spider-Man: Brand New Day? Voci sul ruolo del gigante verde nel prossimo film Marvel Cinematic Universe (MCU) ... 🔗Riporta universalmovies.it

Spider-Man: Brand New Day, ecco quale Avengers comparirà nel film con Tom Holland - Tom Holland non sarà solo nella sua nuova avventura nei panni dell'Uomo Ragno. Spider-Man: Brand New Day vedrà il ritorno di uno degli Avengers originari in un ruolo centrale. Come ha annunciato Nexus ... 🔗Riporta msn.com