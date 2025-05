Spider-Man | Brand New Day ecco quale Avengers comparirà nel film con Tom Holland

In "Spider-Man: Brand New Day", Tom Holland riprende il suo iconico ruolo di Peter Parker, ma non sarà solo. Un famoso Avenger originale farà il suo ritorno in un ruolo cruciale, promettendo di arricchire ulteriormente la trama. Questo incontro tra l'Uomo Ragno e uno dei membri storici dei Vendicatori aprirà nuove dinamiche e opportunità nella lotta contro il crimine. Scopriamo insieme chi sarà!

Tom Holland non sarà solo nella sua nuova avventura nei panni dell'Uomo Ragno. Spider-Man: Brand New Day vedrà il ritorno di uno degli Avengers originari in un ruolo centrale. Come ha annunciato Nexus Point News, Mark Ruffalo tornerà a vestire i panni di Bruce BannerHulk. Secondo quanto riferito dal sito web, "l'apparizione di Bruce Banner in Spider-Man: Brand New Day sarà molto più di un cameo e Ruffalo avrà un ruolo sostanziale nel film". Il sito fornisce anche un aggiornamento sulla produzione, sottolineando che le riprese di Brand New Day dovrebbero iniziare a fine luglio a Londra...

