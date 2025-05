Spettacolo Samurai Spirit a Cavriglia

Mercoledì 28 maggio, il Teatro Comunale di Cavriglia ospiterà "Samurai Spirit", uno spettacolo imperdibile con l'acclamato Tetsuro Shimaguchi. Questo artista di fama internazionale, noto per il suo lavoro in "Kill Bill", porterà sul palcoscenico un'esperienza unica che amalgama arte e cultura giapponese, promettendo una serata indimenticabile all'insegna della danza e della performance. Non mancate!

Uno spettacolo da non perdere quello di mercoledì 28 maggio alle 21 e 30 al teatro Comunale, che vedrà calcare il palcoscenico da due artisti di fama internazionale: l’attore e regista Tetsuro Shimaguchi, che ha partecipato sia in veste di attore che di coreografo nel fil “Kill Bill” di Quentin... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Spettacolo "Samurai Spirit" a Cavriglia

