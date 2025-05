Spettacolo Leon | successo nel primo atto della sfida col Tamai

L'incontro di andata tra Leon e Tamai a Vimercate ha visto trionfare i padroni di casa con un netto 4-2, attestando il loro dominio nella prima fase della sfida. Entrambe le squadre hanno dato il massimo, senza risparmiarsi, e ora il Leon si prepara a sfruttare il vantaggio nel ritorno in Friuli Venezia Giulia. Un inizio promettente che potrebbe rivelarsi decisivo per il prosieguo del confronto.

Leon e Tamai di certo non si sono risparmiate. Nessun calcolo nella sfida di andata di Vimercate conclusasi sul 4-2 a favore dei padroni di casa che tra cinque giorni in Friuli Venezia Giulia potranno usufruire di un prezioso doppio vantaggio. Le cose si erano messe benissimo per gli orange in vantaggio dopo 90 secondi con Bonseri. Poi il raddoppio di Comelli. Il Tamai non sta a guardare, sui calci da fermo crea qualche apprensione e accorcia con Bougma, qualche minuto prima della doppietta di Comelli. Le squadre vanno al riposo sul 3-1. La Leon non si snatura, costruisce dal basso ma va in tilt sul pressing di Zorzetto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it