Spettacolo la Regione assegna 93 milioni di euro agli enti pubblici e privati del Furs Po

La giunta Schifani ha approvato un decreto che assegna 93 milioni di euro agli enti pubblici e privati del settore dello spettacolo in Sicilia. Sotto la guida dell'assessore al Turismo Elvira Amata, il provvedimento stabilisce le quote di ripartizione di quasi 9,348 milioni di euro, supportando così la cultura e le arti nella regione.

Via libera dalla giunta Schifani al decreto di ripartizione dei fondi regionali destinati agli enti pubblici e privati del settore dello spettacolo. Il provvedimento predisposto dall’assessore al Turismo Elvira Amata stabilisce le quote di assegnazione di quasi 9,348 milioni di euro, tra i 6,8... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Spettacolo, la Regione assegna 9,3 milioni di euro agli enti pubblici e privati del Furs Po

Su questo argomento da altre fonti

Regione Siciliana, via libera ai fondi per lo spettacolo: pronti 9,3 milioni di euro - Via libera dalla giunta Schifani al decreto di ripartizione dei fondi regionali destinati agli enti pubblici e privati del settore dello spettacolo. Il provvedimento predisposto dall’assessore al Turi ... 🔗Come scrive msn.com

Cultura, la Giunta regionale assegna risorse per valorizzare il linguaggio artistico contemporaneo - Promuovere la cultura delle arti visive e figurative. È la finalità delle delibere approvate dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura Chiara Biondi nella convinzione che, ... 🔗Si legge su marchenotizie.it

Spettacolo dal vivo, assegnati oltre 768mila euro per la valorizzazione del patrimonio culturale - Di questi 512.205 euro sono stati assegnati ai soggetti pubblici ... fine del mese di settembre 2024 oltre 455 eventi di spettacolo dal vivo, distribuiti su 40 comuni, animeranno il territorio della ... 🔗Da regione.lazio.it

RASSEGNA STAMPA DEL 22/12/2022