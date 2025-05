Spettacolo ' In cerca di un sì' alla Sala Futura

Il Teatro Stabile di Catania presenta "In cerca di un sì" di Vitaliano Brancati, in scena alla Sala Futura dal 29 maggio al 1 giugno. Quest'opera segna la conclusione della trilogia dedicata al celebre scrittore siciliano, dopo i successi di "Sogno di un mattino di primavera". Un'occasione imperdibile per riscoprire il genio di Brancati in un contesto teatrale coinvolgente.

Il Teatro Stabile di Catania porta in scena alla Sala Futura “In cerca di un si” di Vitaliano Brancati, in programma da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno. Con questo spettacolo si conclude la trilogia dedicata dal TSC al grande scrittore siciliano dopo la messa in scena di “Sogno di un... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Spettacolo 'In cerca di un sì' alla Sala Futura

Ne parlano su altre fonti

Teatro in Sala, si aggiudica il premio della XXVIII rassegna la Compagnia dell'Eclissi di Salerno; Una domenica di appuntamenti nel segno di Blu Livorno-Biennale del Mare; “Il trenino di latta”: lo spettacolo con Filippo Glorioso in scena al teatro Biondo il 30 maggio; Trofeo Teate 2025: la festa si sposta in sala scherma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Diciottesimo iniziato malissimo! Poverina lei!